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Какую пенсию получат украинцы с маленькими и средними зарплатами

Дмитрий Видоменко
4 ноября 2023, 15:30
В Украине средняя пенсия составляет 5230 грн. А украинцы, которые официально получают минимальную зарплату, могут претендовать на пенсию не более 2093 грн.
Пенсия, пенсионное
Люди с минимальной зарплатой могут претендовать на пенсию в размере всего лишь 2093 грн / коллаж УНИАН

В Украине средняя пенсия на данный момент составляет 5230 грн. При этом те украинцы, которые официально получают минимальную зарплату, могут претендовать на пенсию в размере всего 2093 грн. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Со средней зарплатой размер пенсии составит всего 4,5 тысячи грн. Как говорят эксперты, при расчете пенсии среднюю зарплату за 3 года умножают на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц до месяца). Получившуюся сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

Украинец, который уплачивает взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. В настоящее время это 4,5 тысячи грн. При этом тот украинец, официально получающий минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн. При этом ‒ для того, чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тысячи грн. Но речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

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Средняя пенсия украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, составляет 5230 грн. Пенсия украинцев, которые получили пенсию с выслуги лет, в среднем составляет 9635 грн. Кстати, всего в Украине пенсии получают 10,539 млн человек. За год (с октября по октябрь) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч человек. До полномасштабной войны столь значительного сокращения количества пенсионеров в Украине не было. При этом часть пенсионеров продолжает работать на заслуженном отдыхе ‒ 2,7 млн человек.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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