Когда в Украине "разрулят" топливный кризис: эксперт назвал сроки и способы

Когда в Украине "разрулят" топливный кризис – прогноз эксперта/ УНИАН topgir.com.ua

Топливный кризис, который возникл в Украине из-за войны, имеет как объективную, так и субъективную причину. Первая заключается в том, что россияне уничтожили много нефтяной инфраструктуры в нашем государстве, в частности, и единственный нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский. Из-за этого возник дефицит топлива.

Вторая причина – субъективная – заключается в том, что государство сейчас этим вопросом особо не занимается. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

По словам Загороднего, государство сейчас должно заниматься не тем, чтобы устанавливать предельные цены на топливо, а обеспечением логистики.

"Например, должны быть обеспечены нефтебазы рядом с нашими границами. То есть нужны договоренности на межгосударственном уровне с Польшей, Словакией и другими. Это должны быть страны НАТО, чтобы топливо можно было быстро перебрасывать", – говорит экономический эксперт.

Также государство должно создать производства на территории Украины. Например, завезти мини-НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы), которые могли бы производить хотя бы дизельное топливо. Их стоит установить по разным регионам, или же под землей, чтобы РФ не могла уничтожить их ракетами.

"К тому же, Украина имеет нефть. Где она сейчас перерабатывается? Можно заключить договор, например, с теми же поляками или словаками, чтобы переделанная украинская нефть по сниженным ценам заходила в Украину", – говорит эксперт.

Могут ли "частники" решить топливный кризис

"Частники" не имеют возможности решить топливный кризис в условиях войны, считает Тарас Загородний. Разве что в таком случае будут установлены заоблачные цены на топливо.

"Или же государство должно дотировать приоритетные направления: армию, волонтеров, производство продуктов питания и военной продукции. А частные лица будут вынуждены искать горючее в других местах. Поэтому топливный кризис может разрешиться и за неделю, но по каким ценам? Этим вопросом должно активнее заниматься государство, частники это не вытянут", – подчеркнул эксперт.

Топливный кризис в Украине

В последнюю неделю апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая стало известно, что в Украине правительство приостановило государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

После этого в Украине сильно выросли цены на топливо. Розничные цены поднялись во всех сетях АЗС. При этом стоимость горючего увеличилась на 10-15 гривен за литр.

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