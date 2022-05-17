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В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: названа новая стоимость топливо на АЗС

17 мая 2022, 21:58

В случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.

бензин
Цены на бензин в Украине / pixabay

В Украине правительство приостановило государственное регулирование цен на топливо.

С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.

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Регулирование цен на топливо

Правительство Украины на период действия карантина ввело госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива. Последние значения: бензин – не выше 6,5 грн/литр, дизельное топливо – не более 7 грн/литр.

Кабмин также разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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