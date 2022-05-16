Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - снижена

В Украине изменятся цены на ЗС / pixabay.com

Министерство экономики Украины обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях.

Новая стоимость бензина и ДТ АЗС обнародована Министерством экономики по состоянию на середину мая.

Обратим внимание, что по сравнению с началом мая средняя цена на бензин увеличена на 2,17 грн/литр, на ДТ – снижена на 0,32 грн/литр.

Средняя стоимость топлива:

бензин - 33,36 грн/литр;

дизтопливо (ДТ) – 35,31 грн/литр.

С учетом предельных торговых наценок установлена максимальная цена на топливо для его продажи через сеть АЗС:

на бензин не должна превышать 39,86 грн/литр;

на "обычное" дизтопливо – 42,31 грн/литр.

Регулирование цен на топливо

Правительство Украины на период действия карантина ввело госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива. Последние значения: бензин – не выше 6,5 грн/литр, дизельное топливо – не более 7 грн/литр.

Кабмин также разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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