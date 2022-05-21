РФ хочет провести новые "референдумы" на Донбассе в ближайшие месяцы: что они задумали

РФ хочет провести новые "референдумы" на Донбассе в ближайшие месяцы/ Reuters

В стране-агрессоре России заговорили о проведении новых "референдумов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, один из участников переговоров с Украиной Леонид Слуцкий, когда проводил встречу с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным. По словам Слуцкого, такие "знаковые события" произойдут уже в ближайшие месяцы.

Он сказал, что население так называемых "Л/ДНР" на этих "референдумах" якобы самостоятельно будет определять статусы своих "государств" путем "волеизъявления".

"Население "ДНР" и "ЛНР" выразит свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают: как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева", – сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

На Донбассе изменились настроения после поражений РФ

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что население Донбасса пытается саботировать указания оккупантов и избегать любого сотрудничества с органами оккупационной власти. Отмечается, что такая смена настроений произошла на фоне военных поражений оккупационных войск в войне против Украины и огромных потерь в живой силе.

"После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильно мобилизованные жители Донбасса, мужчины с Донетчины и Луганщины, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах рф", – отметили в украинской разведке.

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Ранее в МВД спрогнозировали сроки, когда Украина может отвоевать Донецк и Луганск. По мнению советника главы МВД Ростислава Смирнова, до конца лета украинским военным может удасться отвоевать все временно оккупированные территории, включительно с Донецком и Луганском.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал: Когда в России начнутся серьезные внутренние проблемы из-за поражений в Украине, другие государства могут помочь стране-агрессору распасться.

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