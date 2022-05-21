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На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов, среди них – подполковник Герасимов

21 мая 2022, 14:47

Тела российских военных закопали местные жители.

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На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов/ Facebook Алексей Болвинов

На Харьковщине в Золочевском районе нашли захоронение шести российских оккупантов. Военных РФ похоронили местные жители.

Теперь сотрудники полиции эксгумировали тела военных вражеского государства, чтобы подготовить их к передаче в соответствии с международными процедурами. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, в полиции сообщили о том, что были найдены могилы на разных улицах населенного пункта без каких-либо знаков – на них только стояли самодельные кресты.

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", – подчеркнул Болвинов.

Всего нашли шесть тел погибших военных РФ. Они все были в форменной одежде российских вооруженных сил. Один из найденных погибших – подполковник Герасимов В. С.

"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по-православному", – отметил Болвинов.

  • В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов
    В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов Facebook Алексей Болвинов
  • В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов
    В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов Facebook Алексей Болвинов
  • В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов
    В Харьковской области нашли захоронение 6 оккупантов Facebook Алексей Болвинов

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России. Он был лучшим снайпером своей бригады.

Напомним, в боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали 39-го старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва.

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