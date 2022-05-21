На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов, среди них – подполковник Герасимов

На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов/ Facebook Алексей Болвинов

На Харьковщине в Золочевском районе нашли захоронение шести российских оккупантов. Военных РФ похоронили местные жители.

Теперь сотрудники полиции эксгумировали тела военных вражеского государства, чтобы подготовить их к передаче в соответствии с международными процедурами. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, в полиции сообщили о том, что были найдены могилы на разных улицах населенного пункта без каких-либо знаков – на них только стояли самодельные кресты.

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", – подчеркнул Болвинов.

Всего нашли шесть тел погибших военных РФ. Они все были в форменной одежде российских вооруженных сил. Один из найденных погибших – подполковник Герасимов В. С.

"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это "по-православному", – отметил Болвинов.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России. Он был лучшим снайпером своей бригады.

Напомним, в боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали 39-го старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва.

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