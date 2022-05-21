"Возможно, видимся в последний раз": Дуда заявил, что Зеленский знал о войне и попрощался перед ней

Дуда рассказал, что Зеленский знал о войне и попрощался перед ней/ Reuters, Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский знал, что Россия планирует напасть на Украину, и за несколько часов до полномасштабного вторжения рассказал о том, что это случится, президенту Польши Анджею Дуде.

Дуда за несколько часов до нападения был в столице Украины и успел ее покинуть. Об этом рассказал сам президент Польши, пишет Polska Times.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", – заявил Дуда.

По словам президента Польши, Зеленский был уверен, что украинская армия сможет выстоять против российских войск.

"Я услышал (от Владимира Зеленского – ред.): "Русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые уже воевали восемь лет, которые знакомы с боевыми действиями. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – процитировал Зеленского президент Польши.

В то же время Дуда сообщил, что украинский президент тогда за несколько часов до вторжения РФ попрощался с ним. Зеленский сказал Дуде: "Анджей, возможно, мы видимся в последний раз".

Ранее Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ. Он отметил, что Украине было известно о подготовке наступления, но ни украинской, ни западной разведке не было известно, что именно будет происходить и в каких масштабах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим. Глава государства отметил, что Украина хочет вернуть себе всё, а Российская Федерация хочет сделать так, чтобы ничего не отдавать.

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