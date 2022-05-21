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Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ: "Мы знали, но не понимали масштаба"

21 мая 2022, 11:05

Что бы не сообщали Украине западные разведки, ни у кого не было точной информации, что нас ждет, отметил глава Украинского государства.

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Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ/ Офис президента

Украина понимала, что Россия готовится к широкомасштабному вторжению, еще в октябре-ноябре 2021 года. Несмотря на то, что западные разведки постоянно сообщали актуальную информацию о подготовке вторжения, самые точные данные были известны только Украине.

Однако ни у кого не было точного понимания, каким оно будет по масштабам. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время совместного интервью с Еленой Зеленской по случаю третьей годовщины со дня инаугурации президента.

"Мы жили в постоянной войне, она была гибридной, и еще до этого момента мы подвергались многим атакам, кибератакам и тому подобному. Давление было еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Мы понимали, что происходит подготовка та или иная. Но объем, наглость и объем того, что мы увидели потом с вами – никто не понимал до конца", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, "дьявол скрывается в деталях" – Украина до конца не знала, будет воевать она только с РФ, или с Беларусью также. Было лишь известно, что через территорию Беларуси пойдет российская техника.

"Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси, наверное, пойдут танки, что Россия пойдет на нас из Беларуси. А другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты. То есть такая разница. Кажется, что она небольшая, но... Предупреждали, что с той стороны может начаться наступление техникой. Но разница большая. Ты воюешь с теми силами или средствами, которые на территории Беларуси, которые переходят с территории Беларуси и идут в Украину, или ты воюешь с двумя странами", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что до конца никто не знал, что именно будет происходить – даже в иностранных разведок не было до конца полной информации.

"Все готовились к различным мероприятиям, у нас была своя подготовка, в разведках наших государств-партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше, чем знали мы и чем владели мы, ни у кого не было. Ничего большего не оказалось за то, что нам говорили, даже и приблизительно", – подытожил президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим. Глава государства отметил, что Украина хочет вернуть себе всё, а Российская Федерация хочет сделать так, чтобы ничего не отдавать.

Также Зеленский пояснил, почему не изменился за время президентства. По его словам, политика меняет людей, но он, возможно, не до конца политик.

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