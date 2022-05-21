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"Какой-то клуб самоубийц": СМИ выяснили подробности разгрома оккупантов возле Северского Донца

21 мая 2022, 10:17

Сотни российских солдат погибли из-за неудачного плана своего командования. На выжженных сельхозугодьях разбросаны гильзы, гранаты и сгоревшая техника.

танк рф, разрушенная техника оккупантов
Возле реки Северский Донец - кладбище российской военной техники / Иллюстрационное фото / УНИАН

Возле села Белогоровка Луганской области российские оккупанты несколько раз пытались форсировать реку Северский Донец и окружить Северодонецк. Но каждый раз защитники Украины предотвращали эти попытки. Теперь район является кладбищем российской военной техники, а подразделения захватчиков, которые пытались строить понтоны и перебраться через реку, называют "каким-то клубом самоубийц".

О новых деталях уничтожения армии РФ на Луганщине говорится в материале Sky News.

"Украинские военные позволили немногим находиться на месте, которое, по их словам, является их крупнейшей военной победой со времен Второй мировой войны. Украинские военные проводники провели нас лесными тропами в район, который войдет в украинские учебники военной истории как ключевая стратегическая победа над гораздо более крупным врагом. В настоящее время этот район является кладбищем российской военной техники", - говорится в статье.

Ныне на выжженных сельхозугодьях на западном берегу реки разбросаны отработанные гильзы, неразорвавшиеся боеприпасы, гранаты и сгоревшая техника оккупантов.

Сотни российских солдат погибли здесь из-за неудачного плана своего командования. В частности, они попытались навести понтонные мосты через реку, используя дым в качестве прикрытия, но наши защитники выждали и начали яростную оборону. Украинские воины разгромили российский батальон, уничтожив примерно 70 единиц техники и живую силу.

"Похоже, это был какой-то клуб самоубийц, или их командирам было наплевать на них. Странно. Они просто послали их умирать, а те выполняли глупые приказы своих командиров", – отметил украинский военнослужащий Юрий.

Журналисты добавили, что к тому времени, когда им дали доступ к этому месту, тела оккупантов были убраны. Как говорится в статье, из-за этого "трудно проверить количество убитых, но здесь определенно было жестокое нападение".

"Это повлияло на укрепление морального духа украинцев, а также, по-видимому, вызвало реальную существенную критику в адрес самого российского лидера Владимира Путина. Похоже, это также заставило россиян изменить тактику. После неудачных попыток окружить столицу Киев или второй по величине город страны Харьков, унизительная катастрофа под Белогоровкой заставила изменить направление", - пишет автор статьи.

"Россияне отказываются от своих амбиций захватить Северодонецк. Но они переместились на несколько километров южнее и сосредоточили свои усилия на городе Соледар, что может стать прелюдией к отсечению Северодонецка", – говорится в материале.

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Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

На Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

16 мая сообщалось, что возле Белогоровки украинские бойцы беспощадно разгромили оккупантов, которые установили понтонную переправу и пытались с ее помощью форсировать реку Северский Донец. Аналитики, которых опросило авторитетное американское издание The New York Times, подобные потери россиян назвали катастрофой.

В результате удара ВСУ РФ потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники. Эксперты связывают это с ошеломляющим отсутствием тактического смысла со стороны командования РФ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что операцией командует лично Путин, но российские военные не хотят идти на верную смерть.

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