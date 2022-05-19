Берег Северского Донца стал кладбищем для 485 оккупантов и 70 единиц техники / скриншот

ВСУ уничтожили более 70 единиц вражеской техники и около 485 оккупантов (убитыми и ранеными) при попытке российской армии форсировать реку Северский Донец в поселке Белогоровка на Луганщине.

Только пехота ВСУ уничтожила 30 единиц техники, остальную часть добила артиллерия. Место "избиения" рашистов превратилось в огромномное кладбище техники.

Читайте также"Дашка" сбила "птичку": украинские военные мастерски уничтожили вражеский "Орлан" за 100 тыс. долларовКак сообщили военные, танковый полк оккупантов пытался перейти реку с 5 по 12 мая. В некоторых из них – белые надписи ZOV. На других изображена буква O, все это официальная символика вторжения России в Украину. Так, буквой V обозначается морская пехота, буквой О – силы из Беларуси.

Отметка Z говорит о том, что перед вами восточные силы русской армии. Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

После провала операции войск РФ по форсированию реки Северский Донец ряд российских блогеров запустили волну критики руководства ВС РФ, в том числе и министра обороны Сергея Шойгу.

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