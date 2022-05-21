Россия прекратила поставлять газ в Финляндию

Страна ранее отказалась платить России за газ в рублях.
РФ остановила поставки газа в Финляндию. Экспорт газа российский "Газпром" прекратил в субботу, 21 мая.
Об этом сообщил финский оператор газовой системы Gasgrid Finland, пишет Reuters. Как отметили в Финляндии, прекращены поставки газа через пункт входа Иматра – именно этот пункт является точкой входа российского газа в страну.
В пятницу, 20 мая, финский государственный оптовый поставщик газа Gasum сообщал, что об остановке поставок в ночь на субботу "Газпром" предупредил раньше. После этого уже в субботу Gasum подтвердил, что поставки остановились.
Теперь в течение летнего сезона Gasum будет предоставлять клиентам газ из других источников по трубопроводу Balticconnector.
Большинство газа, который использовался в Финляндии, поступал именно из России. Однако на газ приходилось только около 5% годового потребления энергии в этой стране
Ранее Россия требовала у других государств платить за поставки газа в рублях, однако Финляндия отказалась это делать. По такой же причине РФ уже отключила газ Болгарии и Польши.
Напомним, ранее сообщалось, что правительства Германии и Италии якобы сообщили компаниям-импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это необходимо для того, чтобы не нарушать санкции против России, введенные из-за войны в Украине.
Также ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского Газпрома подземные хранилища в Зальцбурге.
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