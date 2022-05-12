"Отберем подземные хранилища": Путину поставили "газовый ультиматум"

Газовое хранилище Haidach расположен в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского Газпрома подземные хранилища в Зальцбурге.
"Если российский Газпром не заполнит наши самые большие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге - ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.
Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.
Газовое хранилище Haidach расположен в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения.
Способно вмесить 2,4 млрд кубических метров. Принадлежит Газпрому и на данный момент пустует.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия не готовы сразу отказаться от российских нефти и газа.
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