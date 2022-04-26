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Обложить налогами и ввести квоты: Польша предложила ударить по нефти и газу РФ

26 апреля 2022, 13:57

Польша намерена предложить пакет мер по аналогии с системой торговли выбросами ЕС.

Санкции против России
Против РФ готовят новые ограничения / gettyimages

Налог на российские энергоносители и квоты на их использование предложили ввести польские власти.

По мнению министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, это будет способствовать отказу от российских ресурсов, сообщает REFORM.by.

Она подчеркнула, что Польша готова на определенные сырьевые санкции для отказа от сырья из Российской Федерации.

"Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность", - сказала она.

Сырьевые санкции против РФ: что предлагает Варшава

Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны союза отказываться от российских энергоресурсов. ETS - европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", - сказала Москва.

По ее словам, "российский ETS" может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов.

Министр добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры поддержки инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия не готовы сразу отказаться от российских нефти и газа.

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