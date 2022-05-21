Закончит как царь Николай II: политолог спрогнозировал будущее Путина после поражения в войне

Владимир Путин не переживет поражение в войне в Украине / Фото УНИАН

Президент страны-агрессора Владимир Путин может войти в историю как человек, потерявший Украину. Если поражение РФ в войне будет однозначным, хозяин Кремля вряд ли это переживет.

Такое мнение высказал политолог из Гарварда Грэм Эллисон в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, еще один вопрос, над которым больше всего размышляет руководство Пентагона и Белого дома - может ли Путин проиграть эту войну, и если поражение будет однозначным, сможет ли он ее пережить.

"Я не знаю, каков их ответ. Мой ответ – нет", – сказал американский политолог.

Эллисон добавил, что Путин прав, считая, что в случае явного поражения в войне он потеряет власть и, возможно, свою жизнь – так же, как царь Николай II в 1918 году.

"Путин войдет в российскую историю как человек, потерявший Украину и, возможно, даже возродивший ее... Это не лучшая для него перспектива", — считает эксперт.

Он также выразил мнение, что если хозяину Кремля придется выбирать между поражением и эскалацией насилия, он изберет последнее.

"Путин не стесняется убивать людей, даже в очень больших количествах. Мы видели это в Грозном и видим сегодня в Мариуполе. Если мы предложим ему четкие альтернативы: потерять все или пойти на риск, придется считаться с применением тактического ядерного оружия. Это кошмарный сценарий: использование сравнительно небольшой атомной бомбы в 15 или 20 килотонн, что примерно равно бомбе в Хиросиме. Такой удар может убить от 20 до 50 тысяч человек за один акт в зависимости от размера города, который он нанесет. Это нарушит ядерное табу, существующее более 70 лет, и мы окажемся в новой реальности", - сказал Эллисон.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что преждевременная смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине. Было бы лучше, если бы российский диктатор прожил хотя бы год.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И Россию просто доломали санкциями. Самый худший вариант для Украины - выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина", - отметил советник главы ОП.

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