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"Лопатой невозможно выиграть войну": Зеленский оценил, справились ли бы страны Европы с армией РФ

21 мая 2022, 13:23

Западные государства предлагали Украине рыть окопы в то время, как она просила оружие.

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Зеленский оценил, справились бы страны Европы с армией РФ/ Reuters, офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский оценил, могли бы другие страны Европы победить российскую армию.

По его словам, по состоянию на сейчас армия ни одного европейского государства не могла бы дать эффективный отпор российским захватчикам. Об этом Зеленский сказал во время интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, даже резервов... Я думаю, что на сегодня ни одна страны Европы не справилась бы", – отметил президент.

Также он сказал, что западные державы предлагали Украине рыть окопы, однако она просила предоставить ей оружие для защиты от российских оккупантов.

"Лопатой невозможно выиграть войну. Некоторые наши партнеры еще до войны предлагали нам рыть окопы, а мы просили оружие", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ. Он отметил, что Украине было известно о подготовке наступления, но ни украинской, ни западной разведке не было известно, что именно будет происходить и в каких масштабах.

Также президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Зеленский знал о намерениях России напасть на Украину и за несколько часов до полномасштабного вторжения рассказал об этом Дуде и попрощался с ним.

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