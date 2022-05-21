Украина освободит захваченные РФ территории до конца лета, но есть одно условие – Загородний

Украина освободит захваченные РФ территории до конца лета – Загородний/ Reuters, Главред

Ввиду площади захваченных Россией территорий Украины, есть два сценария их освобождения. По оптимистическому ВСУ могут их вернуть до конца лета этого года, по пессимистическому – до конца 2022 года.

Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде. Он подчеркнул, что то, по какому сценарию будут развиваться события, будет зависеть от поставок оружия Украине от международных партнеров.

"Если Украина будет достаточно обеспечена оружием, то будет реализовываться оптимистический сценарий", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сейчас эффективно противодействуют врагу. Так, по словам эксперта, он даже не ожидал, как быстро падет группировка российских войск под Харьковом

"А уже недавно появились фотографии наших военных с видами на Белгород, то есть наши вышли уже на границу с РФ. Если такими темпами будет происходить уничтожение противника, то мы можем освободить украинские территории до конца лета", – прогнозирует Загородний.

Эксперт напомнил, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина будет отстаивать и Крым, и Донбасс, то есть все оккупированные Россией территории. Поэтому и переговорная позиция Киева будет соответствующей. А переговоры Украины и России в другом ключе для нашего государства уже неприемлемы, говорит Загородний.

Также он отметил, что война может закончиться хоть завтра, если вдруг "Путина сегодня найдут с топором в спине и скажут, что это было самоубийство".

"Такое событие сразу же приведет к дестабилизации российской власти, и РФ будет добиваться переговоров с Украиной, потому что война нужна, в принципе, только Путину. Если же война будет продолжаться, то Украина пойдет в контрнаступление, и для этого уже есть оружие", – отметил эксперт.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ. Он отметил, что Украине было известно о подготовке наступления, но ни украинской, ни западной разведке не было известно, что именно будет происходить и в каких масштабах.

Также президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Зеленский знал о намерениях России напасть на Украину и за несколько часов до полномасштабного вторжения рассказал об этом Дуде и попрощался с ним.

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