Под Изюмом ВСУ превратили в металлолом много техники оккупантов: яркое видео

Известно, что украинские бойцы превратили в металлолом десять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин и четыре единицы инженерной техники.
Бойцы Вооруженных сил Украины разбили военную базу российских оккупантов под городом Изюм в Харьковской области. Были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники захватчиков. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".
Кроме того, есть информация, что украинская армия сожгла три десятка автомобилей противника. После этого ВСУ ударили по складам, которые войска оккупантов использовали в качестве военной базы.
На складах немедленно начался масштабный пожар, а всю территорию вокруг затянуло густым черным дымом. На этом видео и обрывается.
Читайте такжеБойцы ВСУ поразили "Перуном" российский вертолет "Ка-52" под Изюмом
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что благодаря успешным действиям ВСУ русские оккупанты были остановлены в районе Изюма. И потому ситуация не позволяет им наступать в направлении Северодонецка или Краматорска, и вынуждает перейти в оборону.
"В районе Изюма находится наибольшее скопление вражеских войск – до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвинково. Но там, в направлении Барвинкового на Изюм, украинские войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов. Сейчас они там перешли к обороне", - сказал эксперт.
По его словам, из-под Изюма российские войска собирались наступать вниз по карте на районы Донецкой области, которые находятся под контролем Киева.
Другие новости:
- Врага отбросили назад: ВСУ перешли в контрнаступление под Изюмом
- Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ
- Армия Украины атакует войска России под Изюмом: наметились признаки перелома – Арестович