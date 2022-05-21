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Под Изюмом ВСУ превратили в металлолом много техники оккупантов: яркое видео

21 мая 2022, 11:56

Известно, что украинские бойцы превратили в металлолом десять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин и четыре единицы инженерной техники.

Гаубица, взрыв
Под Изюмом ВСУ превратили в металлолом много техники оккупантов/ ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Бойцы Вооруженных сил Украины разбили военную базу российских оккупантов под городом Изюм в Харьковской области. Были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники захватчиков. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Кроме того, есть информация, что украинская армия сожгла три десятка автомобилей противника. После этого ВСУ ударили по складам, которые войска оккупантов использовали в качестве военной базы.

На складах немедленно начался масштабный пожар, а всю территорию вокруг затянуло густым черным дымом. На этом видео и обрывается.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что благодаря успешным действиям ВСУ русские оккупанты были остановлены в районе Изюма. И потому ситуация не позволяет им наступать в направлении Северодонецка или Краматорска, и вынуждает перейти в оборону.

"В районе Изюма находится наибольшее скопление вражеских войск – до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвинково. Но там, в направлении Барвинкового на Изюм, украинские войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов. Сейчас они там перешли к обороне", - сказал эксперт.

По его словам, из-под Изюма российские войска собирались наступать вниз по карте на районы Донецкой области, которые находятся под контролем Киева.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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