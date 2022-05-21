Два танка "испарились": нацгвардейцы эффектно взорвали вражескую технику вместе с экипажем

Нацгвардейцы эффектно взорвали вражескую технику вместе с экипажем/ Скрин из видео, Facebook

На Луганщине в одном из населенных пунктов бойцы Нацгвардии эффектно уничтожили два вражеских танка.

Кадры уничтожения техники российских захватчиков обнародовали в Facebook Национальной гвардии Украины. Как видно из видео, украинская артиллерия очень метко "отработала" по оккупантах.

Технику захватчиков уничтожили бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии совместно с 24 отдельной механизированной бригадой имени короля Даниила.

"Меткость и профессионализм бережет снаряды и приближает к победе. Сильные вместе!" – отмечается в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки уничтожили на южном направлении 36 российских оккупантов, три танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Напомним, российские войска сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании оборонительных линий на южной оси. Цель оккупантов на данном направлении – защита оккупированного Херсона от контратак ВСУ, отмечается в аналитической справке Института изучения войны.

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