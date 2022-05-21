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Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов помощи

21 мая 2022, 13:46

Хозяин Белого дома поставил свою подпись под очень важным для Украины документом.

Паркер, Байден
Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов помощи / ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Об этом сообщили представители Белого дома.

Как говорится в документе, половина этой суммы будет предназначена украинским военным.

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон H.R. 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях на Украину, 2022", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи Украине", - говорится в сообщении.

Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. С учетом этих 40 млрд долларов американская помощь Украине составляет примерно 54 млрд долларов только за два месяца.

Как сообщили представители Белого дома, президент Байден подписал пакет помощи Украине на 40 млрд долларов, находясь с официальным визитом в Сеуле (Южная Корея).

Причем бумаги были доставлены в корейскую столицу уже через несколько часов, после того, как Сенат проголосовал за этот законопроект.

Напомним, ранее, 19 мая, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя.

Байден подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую помощь в области безопасности, но его администрация продолжит ускорять доставку дополнительного оружия и оборудования украинской армии.

"И сегодня я объявляю еще один пакет помощи в безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они уже так эффективно используют на поле боя. Эти вооружения и оборудование пойдут непосредственно на передовую", - заявил президент США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее сообщил, что санкционировал выделение 100 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине.

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Автор: Егор Бунин
новости США военная помощь Джо Байден
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