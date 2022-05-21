"В тех 80 гривнах ‒ 40 гривен спекулянтов": эксперт пояснил, как перекупщики топлива наживаются

Эксперт пояснил, как перекупщики топлива наживаются на украинцах / ua.depositphotos.com

В цене за литр топлива, которое на данный момент продается на украинских заправках, практически половина – спекулятивный элемент. Об этом рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в комментарии порталу "Сегодня".

"Это чисто украинская история, которая просто удивляет. В тех 80 гривнах ‒ 40 гривен просто прибыль разного рода спекулянтов. Оптовых, розничных. То есть это ничем не обоснованная цена. Вопросов к спекулянтам ни у кого нет. Говорят: "Круто, зато бензин-то есть ", ‒ заявил эксперт.

По словам Куюна, горючее в Украину завозят изначально по цене до 40 гривен за литр.

"Мы же видим таможенную стоимость этих нефтепродуктов. Мы видим, по чем оно заходит. Оно в мае заходит по 38 гривен на границе. Ну откуда у него цена 60-80? Добавляем 6-7 гривен маржи, которые дает государство, получаем 44-45 гривен. Но ведь не 60. Это просто заработок спекулянтов. Нет никакого обоснования. Это просто грабеж людей", ‒ подчеркнул он.

Аналогичная ситуация, по словам Куюна, происходит с автомобильным газом, дефицита которого, в отличие от бензина и дизельного топлива, нет, но цену которого искусственно дотягивают до цены бензина.

"Фактически его цена она сравнялась с ценой бензина. Как раньше шло ценообразование на газ. Оно шло от себестоимости: закупил газ, прибавил гривны 2-3 маржи и торгуешь. А сейчас – цена не от себестоимости стартует, а от стоимости бензина на стелле. Тем более что есть такой спрос, такой дефицит. Но с ним поставки достаточно неплохие, растут поставки, потому что в отличие от бензина-дизеля газ и раньше поставлялся из Европы, у наших компаний были контакты с европейскими поставщиками. А во-вторых, парк газовозов оказался более готовым к этой ситуации, более адаптирован под европейские нормы. Все эти нюансы, которые сейчас проходят бензинщики, они их прошли уже давно", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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