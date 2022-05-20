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В Украине рекордное подорожание автогорючего: цены взлетели на 10-15 грн за литр

20 мая 2022, 15:37

Цены на горючее в Украине выросли после отмены государственного регулирования

бензин, АЗС, автозаправка
В Украине выросли цены на бензин / WOG

В Украине по состоянию на 19 мая, после отмены государственного регулирования, цены на горючее выросли.

Об этом идет речь в ежедневном мониторинге розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Обратим внимание, что розничные цены на автомобильное топливо поднялись во всех сетях АЗС.

При этом стоимость горючего увеличилось на 10-15 гривен за литр.

Сети WOG и ОККО

  • бензины марок А-95 "и "А-95+" подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л - до 51 грн/л и 52 грн/л соответственно;
  • дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л - до 57 грн/л.

Сеть KLO

  • до 52 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л по сравнению с 18 мая);
  • до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельное топливо.

Сеть БРСМ-Нафта

  • дизтопливо выросло в цене до 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также откорректировали цены "Укр-Петроль", AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.

/ enkorr.ua

Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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