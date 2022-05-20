В Украине рекордное подорожание автогорючего: цены взлетели на 10-15 грн за литр

Цены на горючее в Украине выросли после отмены государственного регулирования
В Украине по состоянию на 19 мая, после отмены государственного регулирования, цены на горючее выросли.
Об этом идет речь в ежедневном мониторинге розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Обратим внимание, что розничные цены на автомобильное топливо поднялись во всех сетях АЗС.
При этом стоимость горючего увеличилось на 10-15 гривен за литр.
Сети WOG и ОККО
- бензины марок А-95 "и "А-95+" подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л - до 51 грн/л и 52 грн/л соответственно;
- дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л - до 57 грн/л.
Сеть KLO
- до 52 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л по сравнению с 18 мая);
- до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельное топливо.
Сеть БРСМ-Нафта
- дизтопливо выросло в цене до 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).
Также откорректировали цены "Укр-Петроль", AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.
Топливный кризис в Украине
В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.
17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.
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