Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валюты

С 6 апреля в Украине можно ожидать ускорения падения курса доллара. Американская валюта может снизиться в цене на 2-3% и стоить 37,3-38 грн.
Эта тенденция связана с приближением Пасхи, когда граждане обычно обменивают часть своих валютных сбережений, отметил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии Оbozrevatel.
"Граждане могут обменять часть валютных сбережений, чтобы подготовиться к празднику. Именно поэтому с 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют", - пояснил банкир.
В то же время, по мнению Марченко, оживление на валютном рынке будет временным, а ситуативные изменения курса валюты не будут превышать 30-50 копеек. После праздника курс доллара вернется к уже привычному для украинцев диапазону – 38,3 гривен за доллар.
Курс доллара в Украине
Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.
Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
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