Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валюты

На валютном рынке ожидается временное оживление в связи с приближением Пасхи, отметил эксперт.

Эксперт удивил прогнозом относительно курса доллара / Фото УНИАН

С 6 апреля в Украине можно ожидать ускорения падения курса доллара. Американская валюта может снизиться в цене на 2-3% и стоить 37,3-38 грн.

Эта тенденция связана с приближением Пасхи, когда граждане обычно обменивают часть своих валютных сбережений, отметил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии Оbozrevatel.

"Граждане могут обменять часть валютных сбережений, чтобы подготовиться к празднику. Именно поэтому с 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют", - пояснил банкир.

видео дня

В то же время, по мнению Марченко, оживление на валютном рынке будет временным, а ситуативные изменения курса валюты не будут превышать 30-50 копеек. После праздника курс доллара вернется к уже привычному для украинцев диапазону – 38,3 гривен за доллар.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Вас может заинтересовать: