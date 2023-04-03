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Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарий

3 апреля 2023, 21:45
Активность аграриев сегодня является определяющим фактором, которая, со своей стороны, зависит от погодных условий.
доллар, курс доллара
Курс доллара может резко обвалиться в апреле / unsplash.com

В апреле в Украине прогнозируют снижение наличного курса доллара до уровня 36,93 грн. Однако для достижения такого результата нужно, чтобы ситуация на фронте оставалась стабильной. Об этом говорится в материале UBR.ua.

"Есть очень высокая вероятность сохранения движения курса вниз к действующим горизонтам. Если сейчас курс находится в горизонте 38,3-38,5 грн/доллар, то есть вероятность, что он будет колебаться в районе 37 грн/доллар. Я не думаю, что он сомкнется с межбанком, хоть и такой вариант возможен, если аграрии будут активными", - прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Отмечается, что именно активность аграриев сегодня является определяющим фактором, которая, со своей стороны, зависит от погодных условий. Так, при теплой погоде, когда можно сеять, аграрии продают валюту и покупают гривну, на которую покупают удобрения и горюче-смазочные материалы. И, наоборот, из-за непогоды, которая пришла сейчас в Украину, эти процессы притормаживаются.

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Эксперт считает, что последний фактор может немного сдвинуть курс вверх, поэтому колебания в коридоре 37-40 грн/доллар допустимы. Возможно, верхний предел будет даже ниже, поскольку очень положительно влияет на рынки соглашения с МВФ и кредиторами о снятии необходимости выплат до 2027 года.

"Наши оценки по валютному рынку Украины оптимистичны. В апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривен. Средние оценки стоимости доллара США в год-40-42 гривны за доллар. Причины нашего оптимизма заключаются в том, что Украина продолжает получать финансовую поддержку со стороны сочувствующих стран", - подчеркнул аналитик Александр Болтян.

Также ожидается приток денег в бюджет от экспорта товаров и услуг, перевода средств нерезидентов.

"Фактически на наличном рынке страны сохраняется приток доллара вкладчиков, которые получают на руки валютные депозиты. А на межбанке ситуацию жестко контролирует НБУ. Тенденция пока будет неизменной. Кроме того, люди понимают, что заработать на девальвации гривны банки не дадут. Поэтому считают удержание иностранной валюты нецелесообразным шагом", - отметил Болтян.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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