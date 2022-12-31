Курс доллара в 2023 году не будет 'прыгать' при одном условии: эксперт сказал, чего ждать украинцам

Для экономики Украины есть два варианта. Первый сработает, если война завершится в первой половине года, второй вариант будет хуже.

Эксперт сказал, как изменится курс доллара в 2023 году/ УНИАН, pixabay

Если война в Украине завершится в первой половине года, то экономическая ситуация в нашем государстве может начать стабилизироваться. В случае продолжения войны и во втором полугодии ситуация с экономикой может развиваться по одному из двух сценариев: в случае перехода на мобилизационную модель экономики еще возможен рост, но при условии оставления текущей модели на хорошие изменения ожидать не приходится.

Такой прогноз сделал аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, пишет "Обозреватель". По его словам, в целом инфляция в 2023 году составит более 20%.

"Если война будет продолжаться в 2023 году, здесь есть два подварианта. Первый – если будет запущена мобилизационная модель экономики, тогда у нас еще может быть рост, а если останется модель, которая действует сейчас, то будет экономическое падение. Оно может составлять от нескольких процентов до 10-15%", – говорит аналитик.

На экономическую ситуацию будет сильно влиять ситуация в энергетике, отмечает Кущ. Он подчеркнул, что "экономика не генераторах не может расти".

Что касается курса доллара, то он, по словам эксперта, зависит в большой степени от финансовой помощи Украине от международных партнеров. Если такая помощь будет продолжаться, то курс не должен сильно "прыгать".

"Баланс компенсируется сейчас международной финансовой помощью. Если будет ритмичная финансовая помощь в тех объемах, которые заявлены, то есть 18 млрд евро от ЕС и более 10 млрд от других стран, тогда проходим нормально и курс будет более-менее стабильным, без колебаний больше чем на 10%", – подчеркнул эксперт.

Ранее Главред рассказывал мнение ряда экспертов относительно того, что будет с курсом в 2023 году. Если Украина в 2023 году сумеет вернуть все оккупированные территории, это положительно отразится на курсе гривны, а вот России в этом случае будет туго.

Напомним, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что курс гривны к доллару в 2023 году может достичь 100 грн/долл, но если Украина сумеет вернуть все свои оккупированные территории, то ситуация сразу стабилизируется.

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