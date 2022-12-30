Пора подавать гривну: Соскин предупредил о курсе 100 гривен за доллар

По словам Олега Соскина, украинцам стоит готовиться к новому обвалу национальной валюты.

Соскин предупредил о курсе 100 гривен за доллар / скриншот

Курс гривны к доллару в 2023 году может достигнут 100 грн/долл, но если Украина сумеет вернуть все свои оккупированные территории, то ситуация сразу стабилизируется.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог отметил, что украинцам не стоит хранить деньги в гривне.

"Лучше ее менять на американские доллары, швейцарские франки, английские фунты и евро – любую свободно конвертируемую валюту. С такими валютами в 2023 году ничего апокалиптического не случится", - отметил эксперт.

По словам Соскина, украинцам стоит готовиться к новому обвалу национальной валюты.

"Гривна уже обвалилась на 50% – курс был 24 гривны за доллар, а стал 40. Но нужно готовиться к следующему обвалу – до 100 гривен за доллар (это неизбежно при сохранении нынешней монетарной политики)", - предупредил эксперт.

Если Украина в 2023 году сумеет вернуть все свои оккупированные территории, говорит эксперт, то это позитивно отразится и на курсе гривны и ситуация сразу стабилизируется.

"Если украинские войска прорвутся в Луганскую область или уничтожат херсонский мешок на левом берегу Днепра и войдут в Крым, у нас все будет стабильно, а вот в России начнутся внутренние беспорядки", - уверен Соскин.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что официальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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