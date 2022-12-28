Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует стабильный курс доллара в 2023 году. То для этого Киеву нужно привлечь 38 млрд долларов помощи.

В Минфине рассказали, при каком условии гривна будет стабильной в 2023 году / коллаж фото УНИАН

Курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным только в том случае, если Кабинету министров удастся привлечь в государственный бюджет 38 млрд долларов США для покрытия дефицита казны. Об этом в интервью порталу РБК-Украина заявил руководитель Министерства финансов Сергей Марченко.

"В таком случае (привлечении 38 млрд долларов - Главред) я не вижу проблем с курсом гривны", − сказал чиновники.

Марченко соглашается с мнением, что импортные закупки энергетических ресурсов могут заметно повлиять на торговый баланс Украины, но не очень существенно. Ведь речь идет о нескольких миллиардах долларов США.

"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", − сказал чиновник.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что может быть с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.

"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривна будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - добавил Фурса.

До того руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявлял, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

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