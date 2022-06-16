Курс доллара осенью подскочит до 40 гривен: эксперт дал печальный прогноз

Курс доллара осенью подскочит до 40 гривен: эксперт / Коллаж фото УНІАН, pixabay

В период до начала декабря нынешнего года курс доллара к гривне, по всей вероятности, вырасти еще на 15%. То есть уже осенью за одну единицу американской валюты нужно будет заплатить около 40 гривен. Такой пессимистический прогноз сделал известный финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает портал сайту "Сегодня".

"Это [рост курса гривны - Главред] одновременно и невозможно, и нежелательно. Восстанавливать экономику – повышенный спрос на импорт. В первую очередь ‒ технологический и инвестиционный. Плюс ‒ нам нужно будет поддерживать своих экспортеров. Вот для этого и пригодится локальная и плавная девальвация гривны", – говорит Кущ.

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Курс доллара - скачки:

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прямо заявил о том, что резкое повышение Национальным банком учетной ставки с 10% до 25% ориентирует на то, что реальный курс может скоро стать 45 гривен за доллар.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста. Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - сказал эксперт.

Позднее аналитик компании Esperio Александр Болтян говорил - что финансистам и простым украинцам в этот момнт нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

То есть, говорит специалист, лучше всего покупать американские доллары. Дело в том, что США регулярно играют на повышение ставок, а вот финансы Европы, напротив, переживают тяжелый кризис.

Болтян говорит, что евро лучше использовать для сбережений и в условиях миграции, а доллары пригодятся для накоплений и борьбы с давлением инфляции.

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