За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке

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Нынешний официальный курс доллара Нацбанка стоит воспринимать как административный механизм урегулирования на валютном рынке, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он считает, что политика НБУ была оправдана, когда регулятор взял курс под жесткий контроль, пишет Сегодня.

Эксперт не исключил, что если бы этого не сделали, девальвация была бы намного сильнее, и тогда доллар мог быть даже по 100 грн.

"Нацбанку удалось перекрыть основные каналы оттока капитала за границу, единственное, что не удалось, это вывезение наличной валюты за границу", – добавил Кущ.

Что известно о курсе на черном рынке

По состоянию на утро 14 мая средний курс продаж составляет 34,53 грн/долл, а курс покупки – 34,23 грн.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 34,4 грн/долл, а самый высокий – 35,8 грн/долл.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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