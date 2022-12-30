Гривна стала заложником войны с Россией: что будет с курсом в 2023 году

Если Украина в 2023 году сумеет вернуть все оккупированные территории, это позитивно отразится на курсе гривны, а вот России в этом случае не поздоровится.

Экономисты рассказали, обрушится ли в 2023 году курс до 100 гривен за доллар / Главред

Полномасштабная война, развернутая Россией против Украины 24 февраля, нанесла серьезный удар по украинской экономике, в частности, по гривне. Украинская национальная валюта за десять месяцев войны существенно обесценилась. Потому на время военного положения Нацбанку пришлось перейти к политике фиксированного курса (сейчас он на уровне 36,57 гривен за доллар), чтобы хоть немного стабилизировать экономику и смягчить удар по кошелькам украинцев. При этом колоссальную роль в поддержании гривны играет международная финансовая помощь, которую получает Украина.

В результате на сегодняшний день курс гривны по отношению к доллару составляет чуть более 40. Но каким будет курс нашей национальной валюты в 2023 году, зависит от объемов финансовой помощи, которая будет оказываться украинскому государству, а также от того, насколько затянется война с Россией.

Экономисты рассказали Главреду, каким может быть курс гривны в 2023 году при оптимистическом сценарии (если война закончится в новом году) и при пессимистическом (если война затянется на годы), спрогнозировали, может ли курс обрушиться до 100 гривен за доллар, а также поделились своими соображениями о том, что может сделать украинская власть, чтобы не допустить обвала гривны и избежать краха украинской экономики.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

В Украине идет война, потому говорить о сбережениях украинцев или о курсе гривны нет смысла. Главная задача – сохранить страну, об остальном подумаем позже.

Курс вряд ли сильно просядет в 2023 году. Ведь все-таки Украине помогают, в страну заходят деньги иностранцев. Но постоянно клянчить деньги у западных стран нельзя – они ведь не бездонные бочки.

Несмотря на то, что экономика более-менее адаптировалась к условиям войны, наше правительство не делает всего необходимого и живет так, словно в стране ничего не происходит. А оно должно наконец начать выстраивать военную экономику, а не заниматься ерундой вроде выдачи грантов на развитие теплиц. Какие теплицы! Экономика должна быть переведена на военные рельсы и обеспечивать, в первую очередь, украинскую армию всем необходимым – от продуктов питания и одежды до оружия. Ведь это позволит запустить и новые производства, и реиндустриализацию. А в страну, у которой будет мощное вооружение, которая способна себя защищать, будут вкладывать деньги.

В общем, курс вряд ли существенно просядет, по крайней мере, в два раза он точно не обвалится. Ключевой фактор, от которого зависит курс – сроки окончания войны. Если война закончится в середине лета 2023 года, то курс гривны может колебаться в коридоре 42-43 гривен за доллар. Если же война затянется и возникнут форс-мажоры, он может составить и 45 гривен за доллар. Но громадного обвала не предвидится.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Не стоит в 2023 году хранить деньги в гривне, лучше ее менять на американские доллары, швейцарские франки, английские фунты и евро – любую свободно конвертируемую валюту. С такими валютами в 2023 году ничего апокалиптического не случится.

Также обязательно в 2023 году нужно держать наличку.

Гривна постепенно будет превращаться в бумагу, потому что Нацбанк вновь напечатал гривны на 15 миллиардов, чтобы выкупить ОВГЗ, потому что Минфину нужно было погасить старые долги – 14,4 миллиарда. Это называется эмиссией. А любая эмиссия – это девальвация. А любая девальвация – это инфляция.

При сохранении нынешней монетарной политики нашу экономику ждет крах. Гривна уже обвалилась на 50% – курс был 24 гривны за доллар, а стал 40. Но нужно готовиться к следующему обвалу – до 100 гривен за доллар.

Если Украина в 2023 году сумеет вернуть все свои оккупированные территории, это позитивно отразится и на курсе гривны. Ситуация сразу стабилизируется. А вот в России начнутся беспорядки, ведь это будет означать крах путинского режима. Так случится не сразу, но начнутся конвульсии и внутренние столкновения в РФ – дракон сразу не дохнет.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

В 2023 году, как и в 2022-м, у нас будет не обычная экономика, а экономика войны. Это означает, что развитие экономической ситуации напрямую будет зависеть от событий на фронте: чем раньше Украина одержит военную победу, тем раньше мы начнем экономическое восстановление.

Спрогнозировать уровень инфляции и курс гривны в 2023 году невозможно, потому что ни для первого, ни для второго нет базы прогнозирования. Прежде всего не понятно, какими будут цены на энергоресурсы, ведь чуть ли не ежедневно Россия обстреливает украинские энергетические объекты, поэтому практически ежедневно растут наши потери. Вообще, основой для таких оценок является курсовая политика НБУ. Отталкиваться от курса, заложенного в бюджет-2023, мы не можем, поскольку в следующем году бюджет будет пересматриваться, возможно, даже не раз.

Впрочем, учитывая, что Украина получает и, согласно анонсам ведущих стран мира, и дальше будет получать помощь, обвала гривны не будет. Да и в целом, в украинской экономике в 2023 году катастрофы не будет.

А прогнозы-страшилки, которые говорят о том, что курс в следующем году может обвалиться чуть ли не до 100 гривен за доллар, нужно воспринимать как провокации, призванные расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Даже с точки зрения динамики войны, худшее мы прожили в первой половине 2022 года, после чего началось постепенное отвоевание ВСУ оккупированных территорий. Так что самые тяжелые периоды, в том числе в экономике, позади (вспомните хотя бы топливный кризис и нарушения торговой логистики, которые мы преодолели).

Более того, интересно сравнение прочности позиций гривны и рубля, ведь и на денежном фронте Украина тоже побеждает Россию. Несмотря на некоторую девальвацию гривны в первой половине 2022 года, сейчас курс стабилизировался и даже немного укрепляется.

А вот российский рубль исключительно негативно реагирует на последние военные и внешнеполитические победы Украины и, соответственно, поражения России. Тенденция понятна: российский рубль и дальше будет девальвировать, потому что сейчас финансовая и экономическая ситуация в России тоже зависит от военной ситуации на фронте, а там РФ проигрывает. К тому же, в отличие от Украины, которая получает помощь от всего цивилизованного мира, Россия получает все новые и новые пакеты санкций. Так что ситуация в российской экономике ухудшится, причем не с месяца на месяц, а с недели на неделю. И помощи ей ждать неоткуда.

Если говорить о том, когда гривна может снова начать ходить в Крыму и на Донбассе, следует отметить, что военные аналитики сходятся во мнении, что летом 2023 года будут деоккупированы все украинские территории, даже Крым. Поэтому первая половина года еще будет тяжелой, а во втором полугодии будет происходить постепенное восстановление, в том числе экономическое.

Алексей Кущ эксперт аналитического центра "Об’єднана Україна"

Экономическая ситуация в Украине сегодня – это производная от динамики войны. Соответственно, курс валют – это отражение ситуации в экономике. Если сравнивать объемы валюты, которую за десять месяцев продали на межбанке, можно увидеть, что валюты было куплено всего лишь на 3 миллиарда гривен больше, чем было продано. Это говорит о том, что валютный рынок более-менее сбалансирован. Наличный рынок ограничен платежеспособностью населения и кризисом в теневом секторе экономики. Поэтому наличность идет только по карточным счетам украинских беженцев в Европе. В начале полномасштабного вторжения туда уходили по 3 миллиарда евро, а сейчас около 1,5 миллиарда. То есть семьи в Украине зарабатывают деньги и пересылают их своим родственникам, тем самым провоцируя отток валюты из Украины.

На данный момент такой отток удается перекрыть за счет международной финансовой помощи, то есть тех средств, которые мы получаем в виде кредитов и грантов. Поэтому в нынешней ситуации глубокой девальвации гривны не будет.

Существенная коррекция курса может произойти, если по каким-то причинам международная финансовая помощь не поступит в Украину вовремя, или если увеличится поток миграции украинцев в Европу, что, соответственно, усилит и отток валюты в Европу. Каким в этом случае будет влияние на курс – тяжело прогнозировать, но оно будет серьезным. Однако вероятность такого сценария крайне мала, потому курс продолжит колебаться в нынешних значениях. С учетом волатильности – 40 гривен плюс 10%. То есть курс гривны по отношению к доллару в случае девальвации может достичь отметки в 44-45 гривен, но и тут возможны "качели" и откат назад в рамках коррекции. При этом не исключено, что курс может укрепиться в коридоре 5%.

Во время войны главная задача инвестора – не заработать, а сохранить деньги. Самое оптимальное во время войны – хранить накопленное в иностранной валюте, причем евро стоит отдавать предпочтение в случае долгосрочных вложений, а долларам – в случае краткосрочных. Если хранить средства в гривне, стоит выбирать между банковскими депозитами и военными облигациями, причем в военных облигациях и процент выше, и налогообложения нет, не говоря уж о том, что за счет военных облигаций оказывается помощь государству.