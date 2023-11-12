Пенсии в Украине пересчитают очень: кому и как сильно поднимут

Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024 года. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн.

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В январе следующего года повысят пенсии для отдельных категорий украинцев/ коллаж: Главред, фото: УНІАН

Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024 года. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. Как сообщает портал "Обозреватель", за стаж сверх нормы украинцам будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн.

Также в январе следующего года повысят пенсии для тех украинцев, которые выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и достигли 65-летия. По закону размер их пенсии не может быть меньше 40% минималки. С января 2024 года пенсия увеличится с 2680 до 2840 грн.

При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц к месяцу). Получившуюся сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

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Кроме того, украинец, который уплачивает взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. В настоящее время эта сумма составляет 4,5 тысячи грн. При этом тот, кто официально получает минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн. А для того, чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тысячи грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

Средняя пенсия украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, составляет 5230 грн. Пенсия украинцев, которые получили пенсию по выслуге лет, в среднем составляет 9635 грн. Кстати, всего в Украине пенсии получают 10,539 млн человек. За год (с октября по октябрь) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч человек. До полномасштабной войны настолько значительного сокращения количества пенсионеров в Украине не было. Часть пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. На данный момент в этом статусе пребывают 2,7 млн человек.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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