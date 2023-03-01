Повышение пенсий на 1500 грн: что изменилось с 1 марта

В Украине с 1 марта началась масштабная индексация пенсий (в среднем 20% от расчетного размера выплаты). Но, как сообщает портал "Обозреватель", в результате часть украинцев-пенсионеров получат крайне небольшую прибавку (от ста гривен).
Кому повысят пенсии и как сильно
После перерасчета повышать будут не 100%-ный размер пенсии, а тот, который человеку рассчитали по формуле. Например, пенсия человека составляет 2100 грн, но ежемесячно ему платят 2600 грн (минимальная выплата при необходимом трудовом стаже и достижении возрастной планки в 65 лет).
Во время индексации на 20% ему повысят "голую" пенсию в 2100 грн (прибавка должна быть на уровне 420 грн). Но и после такого повышения расчетный размер пенсии будет меньше, чем минимально гарантированный законом.
И чтобы не оставить таких пенсионеров без повышения, таким украинцам повысят гарантированный размер пенсии до 3000 грн (то есть прибавка составит около 15%).
Обязательно нужно отметить - прибавку в 1500 грн получат те украинцы, у кого пенсия по формуле составляет 7500 грн. В то же время прибавку 20% получат только те, у кого были достаточно высокие зарплаты и необходимое количество лет страхового стажа.
Также увеличат гарантированный размер пенсии для мужчин, имеющих от 35 лет трудового стажа и женщин (от 30 лет стажа), в частности:
- люди, которым только недавно исполнилось 70 лет, будут получать не меньше 2760 грн (сейчас – 2300 грн);
- те, комудавно исполнилось 70 лет, не будут получать меньше 3120 грн (сейчас – 3000 грн).
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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