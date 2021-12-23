Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 января

Транспортировка газа в Украине подорожает с 1 января 2022 года / ua.depositphotos.com

В Украине с 1 января 2022 года будут действовать новые тарифы на распределение газа. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 22 января, сообщается на сайте регулятора.

Если сравнивать с нынешними тарифами, подорожание распределения газа для украинцев составляет от 4 до 16%.

Самые высокие тарифы – 1,99 грн за куб.м – были установлены для потребителей семи компаний. В этом случае подорожание составляет от 10 до 15%. Речь идет о следующих компаниях:

"Гадячгаз",

"Закарпатгаз",

"Лубныгаз",

"Николаевгаз",

"Тисменицагаз",

"Харьковгаз",

"Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для потребителей следующих компаний:

"Киевгаз" – 0,32 грн за куб. об,

"Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб. об,

"Кременчуггаз" – 0,46 грн за куб. об,

"Криворожгаз" – 0,53 грн за куб. об,

"Черкассыгаз" – 0,57 грн за куб. об.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что тарифы после пересмотра не сильно выросли.

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"Мы исходили из того, чтобы корректировки тарифов были на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и в основном благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит", – заявил Тарасюк.

Сколько будет стоить респределение газа для потребителей по Украине

Согласно решению НКРЭКУ, тарифы на распределение газа для украинцев изменятся следующим образом. Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

"Винницагаз" - 1,76 "Волыньгаз" - 1,57 "Гадячгаз" - 1,99 "Днепрогаз" - 0,90 "Днепропетровскгаз" - 1,26 "Донецкоблгаз" - 1,18 "Житомиргаз" - 1,70 "Закарпатгаз" - 1,99 "Запорожгаз" – 0,92 "Ивано-Франковскгаз" - 1,86 "Киевгаз" - 0,32 "Киевоблгаз" - 1,49 "Кировоградгаз" - 1,49 "Коростышевгаз" - 1,82 "Кременчуггаз" - 0,46 "Криворожгаз" - 0,53 "Лубныгаз" - 1,99 "Луганскгаз" - 1,57 "Львовгаз" - 1,69 "Мариупольгаз" - 1,45 "Мелитопольгаз" - 1,84 "Николаевгаз" - 1,99 "Одессагаз" - 1,09 "Полтавагаз" - 1,76 "Ровногаз" - 1,54 "Сумыгаз" – 1,34 "Тернопольгаз" - 1,75 "Тернопольгоргаз" - 0,80 "Тисменицагаз" - 1,99 "Уманьгаз" - 1,95 "Харьковгаз" - 1,99 "Харьковгоргаз" - 0,43 "Херсонгаз" - 1,62 "Хмельницкгаз" - 1,54 "Черкассыгаз" - 0,57 "Черновцыгаз" - 1,99 "Черниговгаз" - 1,76 "Шепетовкагаз" - 1,07 ДГХП "Сера" - 1,21 "Кременецкое УПРГ" - 1,36.

Ранее облгазы просили сделать тарифы на доставку еще выше

Большинство облгазов ранее просило в разы повысить их тарифы на доставку газа. Например, "Винницагаз" обратилась в профильную комиссию с просьбой вместо 2,016 за каждый кубометр брать с украинцев 4,41 грн.

В пояснительной записке говорится, что именно такая цена обеспечила бы повышение зарплат на предприятии, расчеты за технологический газ, ремонтные работы и т. д.

Также ранее сообщалось, что тарифы на доставку газа для украинцев будут расти неравномерно. Расчеты облгазов для устойчивого функционирования газораспределительных систем варьируются в зависимости от нескольких факторов: региона, количества потребителей, размера расходов.

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