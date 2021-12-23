Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить больше

В Киеве повысят тарифы на воду / УНИАН

В 2022 году компания Киевводоканал повысит для абонентов тарифы на поставку воды и водоотвод.

Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС).

Новая цена на воду в Киеве

22 декабря установлен в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год:

30,384 гривен за кубометр с НДС.

гривен за кубометр с НДС. за централизованное водоснабжение – 16,164 грн/м³ с НДС;

грн/м³ с НДС; за централизованное водоотведение – 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды, увеличатся на 32,50 грн.

Реклама

Причина повышения тарифов:

увеличение затрат на электроэнергию;

рост расходов на теплоэнергию;

увеличение затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;

рост расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом 20.12.2021 года закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

/ vodokanal.kiev.ua

Читайте такжеУкраинцам взвинтят тарифы на коммуналку: когда ждать рекордного подорожания

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Читайте еще: