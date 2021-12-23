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Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить больше

23 декабря 2021, 10:56
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Расходы на среднестатистическую семью из-за повышения тарифа на воду увеличатся.

вода,кран
В Киеве повысят тарифы на воду / УНИАН

В 2022 году компания Киевводоканал повысит для абонентов тарифы на поставку воды и водоотвод.

Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС).

Новая цена на воду в Киеве

22 декабря установлен в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год:

  • 30,384 гривен за кубометр с НДС.
  • за централизованное водоснабжение – 16,164 грн/м³ с НДС;
  • за централизованное водоотведение – 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды, увеличатся на 32,50 грн.

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Причина повышения тарифов:

  • увеличение затрат на электроэнергию;
  • рост расходов на теплоэнергию;
  • увеличение затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;
  • рост расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом 20.12.2021 года закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
/ vodokanal.kiev.ua

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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