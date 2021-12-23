Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить больше

Расходы на среднестатистическую семью из-за повышения тарифа на воду увеличатся.
В 2022 году компания Киевводоканал повысит для абонентов тарифы на поставку воды и водоотвод.
Это предусмотрено решением Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС).
Новая цена на воду в Киеве
22 декабря установлен в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год:
- 30,384 гривен за кубометр с НДС.
- за централизованное водоснабжение – 16,164 грн/м³ с НДС;
- за централизованное водоотведение – 14,22 грн/м³ с НДС.
Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды, увеличатся на 32,50 грн.
Причина повышения тарифов:
- увеличение затрат на электроэнергию;
- рост расходов на теплоэнергию;
- увеличение затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;
- рост расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом 20.12.2021 года закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.
Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.
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