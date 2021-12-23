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У Зеленского предупредили о росте тарифов на коммуналку в 2022 году

23 декабря 2021, 10:53
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Коммунальные тарифы могут возрасти на 10-11%. По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.

рост тарифов
Украинцев предупредили о росте коммунальных тарифов / Фото ua.depositphotos.com

В новом 2022-м году в Украине могут вырасти некоторые коммунальные тарифы в рамках инфляционных ожиданий.

В Офисе президента предполагают, что тарифы в Украине могут возрасти на 10–11%, рассказали в программе Сніданок з 1+1.

По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.

Что касается стоимости самого голубого топлива, то к концу отопительного сезона его цена останется без изменений – на уровне восьми гривен для населения.

Читайте такжеКиевлянам взвинтят тарифы на воду: когда придется платить большеВ Офисе президента отметили, что для компенсации разницы стоимости кубометра газа из бюджета местным советам выделено 27 миллиардов гривен.

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Как сообщал Главред, глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Также сообщалось, что в Украине с 1 января могут взвинтить тарифы за доставку газа.

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