УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелиться

12 декабря 2021, 19:38
Прослушать новость
Остановить

Расчеты облгазов для устойчивого функционирования газораспределительных систем меняются.

Газ для населения может существенно подорожатьФото: oilreview.kiev.ua
Газовый тариф может существенно подорожать / oilreview.kiev.ua

В Украине с 1 января 2022 года тарифы на доставку газа изменятся. При этом тарифы будут расти неравномерно.

В среднем распределение газа может вырасти в цене на 4,1%, пишет ГазПравда.

Это следует из проекта решения по утверждению цен, опубликованного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ.

Отмечается, что расчеты облгазов для устойчивого функционирования газораспределительных систем варьируются в зависимости от нескольких факторов: региона, количества потребителей, размера расходов.

Новые газовые тарифы: к чему готовиться

По информации НКРЭКУ, ООО Газпостачсервис Винницкой области будет иметь самый большой тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС). В то же время, Киевгаз получит наименьший тариф - 38 копеек за кубометр.

Реклама

При этомцены на услуги вырастут как минимум у 25 поставщиков, в том числе Закарпатгаз увеличат с 2,136 грн за кубометр до 2,388 грн, Черновцыгаз - с 2,136 до 2,568 грн, Харьковгоргаз - с 0,42 до 0,516 грн.

В то же время для Хмельницкгаза цены на распределение газа могут снизить с 1,992 до 1,848 грн.

Добавим, что представленные цифры еще не утверждены, поэтому они еще могут измениться после обсуждений с общественностью, экспертами и представителями облгазов 13-15 декабря.

/ gazpravda.com.ua

Как в Украине изменят тариф ППН

НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

Читайте такжеНовые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа дата

Читайте еще:

viber
цена газа цены на газ тарифы на газ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелиться». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивыхКак заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дни Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья супВкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит ДантесНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
19:53

Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об Украине

19:49

Ностальгия Байдена: зачем президент США созвал новый саммитмнение

19:38

В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелитьсяВидео

19:33

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

18:58

США припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в УкраинуВидео

Реклама
18:44

Звездная украинская легкоатлетка засветила пышные формы в купальнике

18:43

Посреди Киева провалился асфальт: движение перекрыто

18:29

Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проездВидео

18:14

Maruv шокировала откровенными ласками с подругой в бикиниВидео

18:13

Две школьницы зверски издевались над пенсионером 3 часа и довели его до смерти

17:50

Гороскоп на завтра 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

17:45

"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами ГогилашвилиВидео

17:41

Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дорогеВидео

17:20

В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВидео

17:17

Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годомВидео

16:57

Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпуВидео

16:52

Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевВидео

16:37

В Запорожской области женщина выбрасывала мусор без паспорта и попала в судВидео

16:27

В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

16:14

Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФВидео

Реклама
15:59

Провал новой "сделки" США и ФРГ: Германия не зарубит СП-2, если РФ нападет на Украину – BloombergВидео

15:52

Путин выдвинул Украине новую претензию: вспомнил о долгах и имуществе СССРВидео

15:38

Привлечете удачу и богатство: простой рецепт Калиты на Андрея ПервозванногоВидео

15:14

Подорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровкуВидео

14:55

В американском штате Кентукки мощнейший торнадо сровнял с землей дома, погибли не менее 100 человекФотоВидео

14:29

В G7 предупреждают РФ: вторжение в Украину вынудит заплатить высокую ценуВидео

14:21

Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

14:04

Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД ГогилашвилиВидео

14:01

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

13:44

Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"Видео

13:27

Таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом"Видео

13:22

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властямВидео

13:11

Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньгиВидео

12:46

У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуВидео

12:20

Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салатаВидео

12:09

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

12:01

Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по МосквеВидео

11:22

Под Львовом на хоккейном матче массово отравились детиВидео

11:02

Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

10:46

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

Реклама
10:40

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

10:09

Нападение на Украину обернется России ударом: Байден пригрозил Путину "ужасной ценой" за агрессиюВидео

09:39

Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новостьмнение

09:24

Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученыеВидео

09:00

Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" КоммиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

08:13

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячуВидео

07:38

Байден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуВидео

06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украинымнение

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять