В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелиться

Расчеты облгазов для устойчивого функционирования газораспределительных систем меняются.
В Украине с 1 января 2022 года тарифы на доставку газа изменятся. При этом тарифы будут расти неравномерно.
В среднем распределение газа может вырасти в цене на 4,1%, пишет ГазПравда.
Это следует из проекта решения по утверждению цен, опубликованного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ.
Отмечается, что расчеты облгазов для устойчивого функционирования газораспределительных систем варьируются в зависимости от нескольких факторов: региона, количества потребителей, размера расходов.
Новые газовые тарифы: к чему готовиться
По информации НКРЭКУ, ООО Газпостачсервис Винницкой области будет иметь самый большой тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС). В то же время, Киевгаз получит наименьший тариф - 38 копеек за кубометр.
При этомцены на услуги вырастут как минимум у 25 поставщиков, в том числе Закарпатгаз увеличат с 2,136 грн за кубометр до 2,388 грн, Черновцыгаз - с 2,136 до 2,568 грн, Харьковгоргаз - с 0,42 до 0,516 грн.
В то же время для Хмельницкгаза цены на распределение газа могут снизить с 1,992 до 1,848 грн.
Добавим, что представленные цифры еще не утверждены, поэтому они еще могут измениться после обсуждений с общественностью, экспертами и представителями облгазов 13-15 декабря.
Как в Украине изменят тариф ППН
НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.
"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.
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