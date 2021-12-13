Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отопление

Составлен прогноз роста тарифов на коммуналку на 2022 и 2023 гг.
В ближайшие годы в Киеве прогнозируется новое повышение коммунальных тарифов.
Об этом идет речь в материалах консенсус-прогноза, который опубликован на официальном сайте Министерства экономики.
Расчет составлен на 2022 и 2023 годы.
Отметим, что в столице ожидается повышение тарифов на отопление, газ, электроэнергию и поставку воды.
Повышение тарифов в 2022 году:
- тарифы на газ поднимутся на 20%;
- тарифы на электроэнергию вырастут на 17,5%;
- тарифы на горячую воду и отопление — на 16%.
Повышение тарифов в 2023 году:
- тарифы на газ вырастут еще на 7,5%;
- тарифы на электричество повысятся на 10%;
- тарифы на отопление и горячую воду — на 10%.
Напомним, ранее сотрудники НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.
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"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.
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