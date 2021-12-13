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Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отопление

13 декабря 2021, 16:59
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Составлен прогноз роста тарифов на коммуналку на 2022 и 2023 гг.

тариф, коммуналка
В Киеве прогнозируют новый рост тарифов / УНИАН

В ближайшие годы в Киеве прогнозируется новое повышение коммунальных тарифов.

Об этом идет речь в материалах консенсус-прогноза, который опубликован на официальном сайте Министерства экономики.

Расчет составлен на 2022 и 2023 годы.

Отметим, что в столице ожидается повышение тарифов на отопление, газ, электроэнергию и поставку воды.

Повышение тарифов в 2022 году:

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  • тарифы на газ поднимутся на 20%;
  • тарифы на электроэнергию вырастут на 17,5%;
  • тарифы на горячую воду и отопление — на 16%.

Повышение тарифов в 2023 году:

  • тарифы на газ вырастут еще на 7,5%;
  • тарифы на электричество повысятся на 10%;
  • тарифы на отопление и горячую воду — на 10%.

Напомним, ранее сотрудники НКРЭКП анонсировала рассмотрение вопроса о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза.

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"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО ГК Нафтогаз Украины, 9 декабря 2021 года НКРЭКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО ГК Нафтогаз Украины, а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

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