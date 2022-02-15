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Украинцы переплачивают за курятину на 20% больше, чем в ЕС: эксперты объяснили причины

15 февраля 2022, 15:39
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Украинские производители не имеют таких дотаций от государства, как в ЕС, поэтому вынуждены затраты на производство закладывать в конечную стоимость продукции.

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Курятина в Украине на 20% дороже, чем в Европе/ Reuters, УНИАН

В Украине цены на курятину на 20% больше, чем в Европе, несмотря на то, что наше государство занимает лидирующие позиции в мире по экспорту курятины.

Украинские производители в 2021 году отправили на внешние рынки более 4 миллионов тонн своей продукции. В январе этого года наше государство заняло шестое место в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, пишет Delo.ua.

При этом курятина в Украине стоит гораздо дороже, чем в странах Евросоюза.

Для сравнения, цены за 1 килограмм куриной тушки в Украине и других государствах по состоянию на зиму 2021-2022 годов составляли:

  • в Украине – 2,3 евро (по курсу НБУ по состоянию на 15 февраля 2022 года – 74,33 гривны),
  • в Польше – 1,95 евро (63,02 гривны),
  • в Румынии – 2 евро (64,64 гривны),
  • в Венгрии – 2,01 евро (64,96 гривны).

По словам экспертов, такая разница в ценах скрывается в разном ценообразовании в государствах. К примеру, эксперты называют четыре причины, которые влияют на разную цену куриного мяса в Украине и Польше.

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1. В Украине дороже производство курятины

У украинского производителя уходит больше денег на производство этого товара, чем у поляков. Так, в Польше большие дотации в сфере аграрного производства – 60% расходов компенсирует государство, чего нет в Украине, отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

2. В Украине нет жестких квот на экспорт курятины

При этом в Польше работают жесткие квоты на экспорт продуктов питания, чтобы защитить местных производителей.

3. В Украине высокий НДС для продуктов питания

В странах ЕС с января 2022 года ввели нулевую ставку налога на добавленную стоимость для всех продуктов питания.Также в этом году в Евросоюзе НДС на топливо снизили до 5%. При этом в Украине как на продукты питания, так и на топливо установлен НДС на уровне 20%. Это делает продукты существенно дороже для конечного потребителя.

4. В Украине дороже корма для животных

Повлиять на стоимость курятины также мог рост цен на корма, считают в Украинском клубе аграрного бизнеса. Сейчас стоимость кормов составляет 60-70% от себестоимости производства мяса курицы. Цены на зерно за последние два года в Украине выросли на 50%. Поскольку фермеры на имеют дотаций, им приходится закладывать такие расходы в конечную стоимость продукции.

Рекордное подорожание курятины

Ранее сообщалось, что цены на курятину в Украине резко выросли. Мясо птицы подорожало на рекордные 70% лишь за первые два месяца 2022 года. За килограмм филе нужно отдать более 122 гривны. Это на 30 гривен дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Также Главред ранее рассказывал, как распознать некачественное куриное филе. Прежде чем покупать мясо, его нужно внимательно осмотреть. Если в продукте множество белых волокон, то его ни в коем случае покупать нельзя. В частности, такие образования указывают на заболевания мышц. Также филе с белыми полосками на поверхности содержит на 224% больше жира и меньше белка, чем остальные части тушки курицы.

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