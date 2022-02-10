Рекордное подорожание: цены на курятину в Украине взлетели на 70%

Курятина в Украине резко подорожала / Reuters

Цены на курятину в Украине резко выросли. Мясо птицы подорожало на рекордные 70% только за первые два месяца 2022 года.

По данным Минфина, за килограмм филе нужно отдать более 122 гривен. Это на 30 гривен дороже, чем за аналогичный период в прошлом году, передает Сніданок з 1+1.

В магазинах килограмм бедра стоит более 100 гривен, а голени – почти 70 гривен.

Такое удорожание эксперты связывают с уменьшением поголовья кур и высокими ценами на энергоносители.

Как сообщал Главред, исполнительный директор ассоциации Мясной отрасли Николай Бабенко прогнозирует, что с конца марта нынешнего года цены на все виды мяса пойдут вверх. В частности, курятина и свинина подорожают как минимум на 50%.

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Напомним, с начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

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