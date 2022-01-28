Мясо подорожает на 50%: эксперт дал пессимистический прогноз на 2022 год

Деньги, мясо / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

С конца марта нынешнего года цены на все виды мяса взлетят вверх (курятина и свинина подорожают как минимум на 50%). Такой прогноз в комментарии порталу Delo озвучил исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

"Причина роста цен на курятину, свинину, а также яйца, крупы, муку, хлеб была заложена еще в ноябре 2020 года — это рост цен на зерновые в Украине и мире. Подорожание произошло в конце 2020 года, когда птицеводство и свиноводство уже сформировали запасы зерновых на 2021 год, и поэтому рост цен на мясо в 2021 году был незначительным, и то только на курятину", — объяснил эксперт.

Избыток куриного мяса из-за утраты части экспорта в прошлом году как раз и стал одним из факторов сдерживания роста цен. По словам Бабенко, фактически из-за дефицита или профицита курятины на внутреннем рынке можно регулировать цены на все виды мяса в Украине. Но со свининой этот номер не пройдет − потому что свинина практически не идет на экспорт.

"Украинская свинина одна из самых дорогих в Европе. Например, живые свиньи в Польше, Германии, Дании, Нидерландах в январе стоили 30-35 гривны за килограмм, а в Украине 45 гривен за килограмм. И даже по самым высоким в Европе ценам на свиней украинское свиноводство обеспечивает только 90% потребления, а 10% у нас — импорт", — рассказал Бабенко.

Читайте также150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясо

Реклама

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Другие новости: