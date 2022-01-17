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Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену

17 января 2022, 16:21

Если в январе 2021-го килограмм сала стоил 78,95 грн, то в декабре — 99,41 грн.

Сало
В Украине дорожает сало / УНИАН

В Украине растет стоимость свиного сала. О подорожании продукта свидетельствуют данные статистики.

По данным Государственной службы статистики, на украинских рынках и магазинах выросла стоимость сала.

Отметим, что накануне новогодних праздников за килограмм отечественного "деликатеса" продавцы не стесняясь просили по 380 гривен.

Зафиксирован рост цен на сало по итогам 2021 года. Средняя потребительская цена на сало выросла на 25,9%.

Отмечается, что если в январе 2021-го килограмм стоил 78,95 грн, то в декабре — 99,41 грн.

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Обратим внимание на то, что декабрьская цена стала самой высокой в 2021 году, а январская – самой низкой.

Рост цен на мясо

Кроме того, повысились цены на мясо говяжье и свиное.

Стоимость говядины в декабре 2021 года достигла 182,84 грн за кг (на 26,3% дороже).

Цена на свиное мясо увеличилась до 123,75 грн за кг (на 6,8% дороже).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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