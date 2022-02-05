Украинцев предупредили о резком подорожании мяса / УНИАН

Минувший год стал периодом, когда впервые с 2017-го инфляция превысила показатель в 10%, что отразилось на стоимости продуктов. На текущий год эксперты прогнозируют тотальное подорожание продуктов питания. В частности, мясо взлетит в цене уже в апреле.

Причина тому, как объяснили в Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) — активный импорт свинины в Украину в январе, сообщает Телеграф.

"Ежегодно импортерам дают квоты на импорт свинины в Украину без пошлины. По итогам января в рамках действия данных квот были ввезены 6,6 тысячи тонн, что составляет 32% от льготного объема. Если импорт будет продолжаться такими же темпами, то к апрелю льготные 20 тысяч тонн будут уже ввезены и импортерам придется платить пошлину в 10-12%, что приведет к ее подорожанию для потребителей", — заявили аналитики АСУ.

По данным экспертов, средняя стоимость 1 кг импортной свинины на таможне в январе – 1,8 доллара или примерно 50-52 грн. Средняя же стоимость свинины в Украине по данным Госстата в декабре составляла 123,75 грн.

Таким образом можно предположить, что с апреля средняя цена 1 кг импортной свинины вырастет минимум до 2 долларов (56-56 грн по нынешнему курсу НБУ), а мяса в розницу примерно до 135-140 гривен за килограмм.

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Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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