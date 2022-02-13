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Цены на яйца в Украине поползли вниз

13 февраля 2022, 15:45

Падение цен на яйца зафиксировано в разных сегментах торговли. Они стали дешевле и оптом, и в розницу.

яйца
Цены на яйца в Украине поползли вниз / коллаж УНИАН

В то время, когда повсюду постоянно растут цены на продовольствие, в Украине заметно подешевел один продукт. По сравнению с концом прошлого года цены на яйца снизились на 8%. Речь идет именно о куриных яйцах.

Падение цен на яйца зафиксировано в разных сегментах торговли. Они стали дешевле и оптом, и в розницу, сообщает zemliak.com.

В последний рабочий день текущей недели на оптовом рынке Шувар десяток яиц торговался по 37,70 гривны. В то же время, на Столичном рынке яйца дешевле. Там они идут по 35-36 гривен уже в розничной продаже, в то время как в начале января средняя розничная цена десятка яиц составила 41,03 гривны.

"Индекс потребительских цен на яйца куриные в феврале 2022 года составил 99,17%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на 0,83%. В январе 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 104,34%", — констатируют эксперты.

К концу рабочей недели стоимость яиц в столичных торговых сетях была такова:

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  • Varus - 37,90 грн/десяток
  • Auchan - 37,50 грн/десяток

При этом средняя розничная цена на яйца в украинских супермаркетах составила 37,70 грн. Если сравнить ее со средней ценой на 1 января 2022 года (41,03 гривны), то получится, что за полтора месяца десяток куриных яиц подешевел на 3,33 гривны, то есть более чем на 8%.

Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

Кроме того, эксперты прогнозируют в Украине сумасшедший рост цен на хлеб в 2022 году. Согласно прогнозам, хлебобулочные изделия кардинально прибавят в цене ближе к осени.

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