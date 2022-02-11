Дороже на 35%: в Украине взлетят цены на хлеб

Хлеб станет "золотым" / pixabay

Эксперты прогнозируют в Украине сумасшедший рост цен на хлеб в 2022 году. Согласно прогнозам, хлебобулочные изделия кардинально прибавят в цене ближе к осени.

Глава Союза украинского селянства Иван Томич говорит, что украинцам придется покупать хлеб по цене в 35% больше от прошлогодней стоимости.

"Сейчас фермеры вышли в поле. Началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом, питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений", - сказал Томич.

Читайте такжеВ Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценкиТакже известно, что многие фермеры уже потеряли будущий урожай пшеницы, так как состояние озимых на украинских полях хуже, чем год назад.

"У некоторых они составляют 25%. Кроме того, само состояние озимых в среднем хуже, чем в прошлом году. Урожай озимой пшеницы в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году. Ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений работают себе в убыток", – добавил эксперт.

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Цены на продукты в Украине

Напомним, в 2021 году цены на продукты в Украине стремительно повысились. Эксперты констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

Как сообщалось, цены на курятину в Украине резко выросли. Мясо птицы подорожало на рекордные 70% только за первые два месяца 2022 года.

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