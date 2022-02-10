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В Украине существенно подешевел автогаз

10 февраля 2022, 15:48

Однаке не все сети снизили цены на продукт.

Автогаз
Автогаз резко подешевел / Коллаж

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 10 февраля, изменили прайсы на автогаз.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, консолидированная сеть АЗС "Приват", в руках которой находится наибольшее количество газовых модулей, с 9 по 10 февраля существенно снизила розничные цены на автогаз в Сумской и Харьковской областях, передает Enkorr.

В этих регионах топливо подешевело на 28 коп./л и 20 коп./л, до 18,12 и 18,05 грн/л соответственно.

Еще в некоторых областях продукт подешевел на 5-11 коп./л.

В целом, по состоянию на 10 февраля стоимость автогаза в сети "Приват" находится в диапазоне 17,36-18,39 грн/литр.

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Также свои цены снизили харьковские сети "Овис" и Marshal. На этих станциях продукт подешевел на 20 коп./л и 10 коп./л - до 18,79 грн/л и 18,30 грн/л соответственно.

Однако "БРСМ-Нефть" и Motto наоборот подняли стоимость автогаза, который в среднем подорожал на 4-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л.

Таким образом, средняя цена автогаза в Украине 10 февраля составила 18,88 грн/л.

Топливо в Украине

Напомним, розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр. На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

Также на прошлой неделе средняя цена по стране бензина марки А-92 поднялась на 60 копеек, то есть, до 32,62 грн/л, бензин А-95 вырос в цене на 65 копеек - до 33,54 грн/л, дизельное топливо подорожало на 59 копеек и в итого составило 32,82 грн/л.

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