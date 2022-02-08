Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильности

Цены в Украине растут под давлением мировых котировок. Они, в свою очередь, подогреваются опасениями по поводу намерений России.
На украинском рынке топлива продолжают дорожать оптовые цены на бензин и дизельное топливо.
По итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), а бензины – на 0,87 грн/л (+2,8%).
То есть, с начала года цены на ДТ поднялись на 18,8% или на 4,8 грн/л, а на бензины – на 15,8% или на 4,3 грн/л.
Эксперты преполагают, что движение вверх сохранится и дальше, передает Enkorr.
Отмечается, что цены в Украине растут под давлением мировых котировок. Они, в свою очередь, подогреваются опасениями по поводу намерений России.
Кроме того, прератились поставки из Литвы после запрета на транзит литовских грузов Беларусью.
Между тем. трейдеры говорят, что ждали такой сценарий еще с лета.
В столичном регионе за этот период цены остались без изменений. Белорусское топливо продавали по 29,00 – 29,20 грн/л, опускаясь и до 28,95 грн/л.
Российское топливо, которого в январе было дешевле, вышло на тот же уровень – 29,10 грн/л.
На Ровненщине прайсы топливо подорожало в среднем на 40 – 60 коп./л, и продавалось по 29,35 – 29,70 грн./л.
По состоянию на сегодняшний день предложения были в диапазоне 30,70–31 грн/л. Таким образом они выросли за неделю 40–50 коп./л, нижний порог стартовал с 30,60 грн/л.
На "Укртатнафте" и вовсе удивили раценками, которые подтянули на 1,24 грн/л – до 31,11 грн/л.
Напомним, розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр. На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.
Также на прошлой неделе средняя цена по стране бензина марки А-92 поднялась на 60 копеек, то есть, до 32,62 грн/л, бензин А-95 вырос в цене на 65 копеек - до 33,54 грн/л, дизельное топливо подорожало на 59 копеек и в итого составило 32,82 грн/л.
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