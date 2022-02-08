УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильности

8 февраля 2022, 18:40

Цены в Украине растут под давлением мировых котировок. Они, в свою очередь, подогреваются опасениями по поводу намерений России.

АЗС
АЗС не снизят цены на топливо / pixabay.com

На украинском рынке топлива продолжают дорожать оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

По итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), а бензины – на 0,87 грн/л (+2,8%).

То есть, с начала года цены на ДТ поднялись на 18,8% или на 4,8 грн/л, а на бензины – на 15,8% или на 4,3 грн/л.

Эксперты преполагают, что движение вверх сохранится и дальше, передает Enkorr.

Отмечается, что цены в Украине растут под давлением мировых котировок. Они, в свою очередь, подогреваются опасениями по поводу намерений России.

Реклама

Кроме того, прератились поставки из Литвы после запрета на транзит литовских грузов Беларусью.

Между тем. трейдеры говорят, что ждали такой сценарий еще с лета.

В столичном регионе за этот период цены остались без изменений. Белорусское топливо продавали по 29,00 – 29,20 грн/л, опускаясь и до 28,95 грн/л.

Российское топливо, которого в январе было дешевле, вышло на тот же уровень – 29,10 грн/л.

На Ровненщине прайсы топливо подорожало в среднем на 40 – 60 коп./л, и продавалось по 29,35 – 29,70 грн./л.

По состоянию на сегодняшний день предложения были в диапазоне 30,70–31 грн/л. Таким образом они выросли за неделю 40–50 коп./л, нижний порог стартовал с 30,60 грн/л.

На "Укртатнафте" и вовсе удивили раценками, которые подтянули на 1,24 грн/л – до 31,11 грн/л.

Напомним, розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр. На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

Также на прошлой неделе средняя цена по стране бензина марки А-92 поднялась на 60 копеек, то есть, до 32,62 грн/л, бензин А-95 вырос в цене на 65 копеек - до 33,54 грн/л, дизельное топливо подорожало на 59 копеек и в итого составило 32,82 грн/л.

Читайте также:

viber
АЗС цена бензина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыУдивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимы Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахГороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгах Попросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнулПопросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж Для США случилось наихудшееДля США случилось наихудшее
19:16

Сахар резко подорожал в супермаркетах: цены бьют рекорды

19:07

Риск заболеть одновременно COVID-19 и гриппом: Ляшко обратился к украинцам и назвал рекомендации

19:07

Гороскоп на завтра, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

18:54

Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

18:40

Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильностиВидео

Реклама
18:35

Рисунки на миллион: украинский учитель обрел невероятный дар после инсультаВидео

18:30

"Большая стройка" Зеленского на железной дороге: 130 локомотивов из Франции будут ездить по Украине

18:19

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю за залитую квартиру

18:07

Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграВидео

17:46

Обязаны были сделать хотя бы 1 укол от COVID-19: в Минздраве назвали число отстраненных от работыВидео

17:45

В Винницкой области сестра чудом спасла тонущего братика

17:41

Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

17:26

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

17:08

Стужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смерти

17:01

"Путин уверял, что не обостряет ситуацию": Макрон рассказал о встрече с президентом РФВидео

16:51

Освобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону

16:48

"Желание в каменный век перейти?": Зеленский ответил на угрозы ЛукашенкоВидео

16:43

Нырнул в прорубь и не вернулся: появилось видео трагедии в ДнепреВидео

16:31

На пенсию в 60 лет: кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году

16:30

Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников

Реклама
16:24

Модный френч маникюр 2022 с колоссальным омолаживающим эффектомФото

16:17

Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука: "днепровский стрелок" не принимает передачиВидео

15:54

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

15:45

"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеВидео

15:43

Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

15:39

Украина увеличила товарооборот с Россией

15:18

Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробностиВидео

15:15

Выжила только мать: двое детей и отец погибли в пожаре в Донецкой области из-за неисправной печки

15:14

"Обращайтесь к врачу": Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19

15:01

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:50

В Украине запустили специальный режим для IT-отрасли Дія.City

14:47

"Ты что дверью хлопаешь": в Запорожье таксист избил пассажировВидео

14:39

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делатьВидео

14:25

Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

14:15

Больше никакого ада: сменить прописку теперь можно в Дії

14:15

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

13:54

В Украину идут атмосферные фронты: синоптики прогнозируют опасную погодуВидео

13:52

Путин процитировал похабную песню "Красной плесени": Песков неловко оправдал начальникаВидео

13:26

"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

13:07

Сделка Путина и Макрона по Украине: в Кремле опровергли информацию СМИВидео

Реклама
12:59

Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах

12:45

"Почему не выдали мегафоны": в сети троллят длинный стол Путина во время переговоров с Макроном

12:44

"Мимо проходил и первый ринулся в огонь": в Дрогобыче пожарный помог спасти детей и хозяина пылающей квартиры

12:41

Врачи из Охматдета дали свое согласие на пересадку органов после смертиВидео

12:09

Каждому пенсионеру – смартфон от Зеленского: президент обещает подарок в обмен на прививку от COVID-19

12:07

Украина и Польша договорились об отмене ограничений на транспортные перевозки – Мининфраструктуры

12:03

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

11:55

Путин на встрече с Макроном грозил Украине и НАТО ядерными бомбами

11:46

Перепись населения в Дії, опросы и смартфоны для пенсионеров: Зеленский выступил на Diia Summit

11:23

В ОП призывают медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять