Топливо по 40 грн: в Украине взлетели цены на бензин и дизель

АЗС существенно взвинтили цены на топливо / УНИАН

Украинские АЗС снова подняли розничные сети на топливо для автомобилей.

По данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", средняя цена по стране бензина марки А-92 поднялась на 60 копеек, то есть, до 32,62 грн/л, бензин А-95 вырос в цене на 65 копеек - до 33,54 грн/л, дизельное топливо подорожало на 59 копеек и в итого составило 32,82 грн/л, пишет Еnkorr.ua.

На WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 стали дороже на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях возросло на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

В сети KLO бензины и ДТ подскочили на 1 грн/л: бензин А-92 - до 33,99 грн/л, бензин А-95 - до 34,59 грн/л, дизтопливо - до 34,39 грн/л. В SOCAR - на 1,5-1,59 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие подняли свои цены на топливо от 0,1-1,4 грн/л.

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Как известно, 3 февраля, согласно с постановлением правительства о предельной торговой наценке, Минэкономики Украины опубликовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л, а дизтоплива - 28,30 грн/л.

На основании этих данных и высчитывается предельная цена реализации топлива на заправочных станциях.

То есть, максимальная цена на "обычный" бензин на АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, а на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

Между тем, в сравнении со второй декадой января, средняя цена на бензин уже выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.

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