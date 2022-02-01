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Стоимость бензина обновила максимум, а газ подешевел на 10 копеек: что с ценами на украинских АЗС

1 февраля 2022, 14:31
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Эксперты проанализировали ценовую политику на украинских заправках.

В Украине продолжает дорожать бензин / УНИАН

С 4 января по 1 февраля средняя цена бензина А-92 выросла на 2,48 грн/л и составила 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожал на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельное топливо — на 2,74 грн/л, до 32,14 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 3,2-3,4 грн/л: бензин А-92 — до 32,99 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 3,5 грн/л.

На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 1,25-3,3 грн/л.

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Инфографика / enkorr.ua

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Цены на газ

В период с 31 января по 1 февраля ряд сетей снизили цены сжиженного газа на 10-30 коп./л.

Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным аналитиков, за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной "Укргаздобычи" подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Инфографика / enkorr.ua

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года из-за роста цен на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине могут подскочить тарифы на проезд. В феврале цены на бензин и дизтопливо могут вырасти до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр

Автор: Сергей Кущ
viber
газ цена бензина новости Украины
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