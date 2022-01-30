До 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в феврале

Цены на бензин в Украине в феврале / pixabay

В связи с введением государственного регулирования цен на топливо, цены на бензин продолжат расти и могут превысить уровень 40-50 гривен за литр.

Как прогнозирует директор одной из сети АЗС Дмитрий Леушкин, госрегулирование происходит три раза в месяц.

По словам эксперта, в первых числах февраля цена вырастет примерно на 2 грн за литр. Следующий рост цен произойдет 14 февраля. Кроме госрегулирования, на них повлияет еще и рост курса валют.

"Если мы дойдем до 29 грн/$ – а я считаю, что дойдем – следовательно, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить по 40 грн/л. А автогаз, соответственно, по 25 грн/л", – считает Леушкин, передает UBR.

В дальнейшем подорожание продолжится.

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Цены на бензин в 2022 году

В течение 2022 года ожидается планомерное увеличение стоимости нефти до $100/барр., курс гривны будет падать. Кроме этого, зависимость цен на топливо от курса валют усиливает привязка акцизного налога не к гривне, а к евро. По словам гендиректора сети АЗС SunOil Леонида Косянчука, рост доллара на одну гривну добавляет к цене литра бензина примерно 60-70 копеек.

К перечисленным факторам скоро топливо начнет бронировать агросектор, что будет причиной еще большего подорожания, говорят эксперты.

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Как сообщал Главред, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году проезд в общественном транспорте в Украине подорожал на треть (на 32,8%). При этом стоимость одной поездки, в среднем, выросла с 5,5 грн до 7,3 грн.

Кроме того, в феврале 2022 года из-за роста цен на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине могут подскочить тарифы на проезд.

В феврале цены на бензин и дизтопливо могут вырасти до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.

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