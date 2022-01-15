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Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всего

15 января 2022, 14:34
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Самая высокая стоимость проезда в городском общественном транспорте – в двух областях.

Тернополь, автобус
В Украине растет стоимость проезда в транспорте / ternopilcity.gov.ua

В 2021 году проезд в общественном транспорте в Украине подорожал на треть (на 32,8%).

При этом стоимость одной поездки, в среднем, выросла с 5,5 грн до 7,3 грн. Об этом идет речь в данных, опубликованных Государственной службой статистики Украины.

Обратим внимание, что в стране также остались регионы, в которых разовый проезд стоит не более 5 грн.

Отметим, что самая высокая стоимость проезда в городском общественном транспорте – в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Самые дорогие билеты на проезд:

  • Ивано-Франковская область - 10 грн (+66,7%);
  • Львовская область – 10 грн (+ 42,9%);
  • Донецкая область – 9,5 грн (+39,5%);
  • Тернопольская область – 8,9 грн (+50%);
  • Винницкая область – 8 грн (+85,6%);
  • Киев – 8 грн (цена не изменилась);
  • Одесская область – 8 грн (+60%);
  • Черниговская область – 8 грн (+46%).

Самый дешевый общественный транспорт:

  • Волынская область - 4 грн (цена не менялась);
  • Киевская область – 5 грн (цена не изменилась);
  • Черкасская область – 5 грн (+66,7%);
  • Херсонская область — 5 грн (+100%).
/ ukrstat.gov.ua

Ранее в Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Он предполагает возможность введения специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

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