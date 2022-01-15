Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всего

Самая высокая стоимость проезда в городском общественном транспорте – в двух областях.
В 2021 году проезд в общественном транспорте в Украине подорожал на треть (на 32,8%).
При этом стоимость одной поездки, в среднем, выросла с 5,5 грн до 7,3 грн. Об этом идет речь в данных, опубликованных Государственной службой статистики Украины.
Обратим внимание, что в стране также остались регионы, в которых разовый проезд стоит не более 5 грн.
Отметим, что самая высокая стоимость проезда в городском общественном транспорте – в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Самые дорогие билеты на проезд:
- Ивано-Франковская область - 10 грн (+66,7%);
- Львовская область – 10 грн (+ 42,9%);
- Донецкая область – 9,5 грн (+39,5%);
- Тернопольская область – 8,9 грн (+50%);
- Винницкая область – 8 грн (+85,6%);
- Киев – 8 грн (цена не изменилась);
- Одесская область – 8 грн (+60%);
- Черниговская область – 8 грн (+46%).
Самый дешевый общественный транспорт:
- Волынская область - 4 грн (цена не менялась);
- Киевская область – 5 грн (цена не изменилась);
- Черкасская область – 5 грн (+66,7%);
- Херсонская область — 5 грн (+100%).
Ранее в Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Он предполагает возможность введения специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.
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Автор: Алексей Тычина