В Украине резко подорожает топливо: названы сроки и цены

Топливо вырастет на 2 грн / УНИАН

Эксперты прогнозируют очередной скачок цен на топливо в Украине. Предполагается, что ценники взлетят уже с начала следующей недели.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, это связано со спадом гривны и ростом цен на нефть, пишет Авто 24.

Эксперт утверждают, нефть 20 января достигла 90 долларов за баррель. Таким образом ее цена с начала года выросла почти на 15%.

"На гривну с начала года окреп доллар, на 1,2 грн – евро. Оптовые цены на бензин и ДТ на внутреннем рынке добавили 2,50 грн/л. Прогноз по колонкам на следующую неделю (с понедельника): плюс 1,45 грн/л по бензину и 1,85 грн/л по дизтопливу", - говорит эксперт.

Напомним, с 17 по 18 января розничные сети АЗС в Украине в очередной раз повысили стоимость топлива. Цена на заправку автомобилей поднялась на 0,1-0,6 гривни за литр.

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